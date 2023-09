W Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ETPC) rozpoczęły się przesłuchania w potencjalnie przełomowej sprawie. Grupa młodych ludzi chce złożyć skargę na 32 kraje - w tym na Polskę. Oskarżają je o to, że nie zapobiegły globalnemu ociepleniu, przez co młodzi muszą żyć w coraz gorszych warunkach, szkodzących ich zdrowiu. Jeśli Trybunał uzna ich argumenty, to orzeczenie może może mieć poważne konsekwencje dla pozwanych państw.