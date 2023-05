Grupa inwestorów walcząca o ochronę klimatu, funkcjonująca pod nazwą "Follow This", opublikowała wideo przedstawiające grupę uczestników wstających ze swoich miejsc i śpiewających "Go to hell, Shell, and don't you come back no more" (ang. Idź do diabła, Shell i więcej nie wracaj) na melodię "Hit the Road Jack" Raya Charlesa.

Część sfrustrowanych akcjonariuszy na widowni głośno krytykowała postawę protestujących, każąc im "zamknąć się" i "znaleźć pracę".

Protest aktywistów klimatycznych przeciwko Shell. Oświadczenie firmy

"Szanujemy prawo ludzi do wyrażania swojego punktu widzenia i z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie konstruktywne zaangażowanie w naszą strategię i transformację energetyczną. Jednak po raz kolejny protestujący pokazali, że nie są zainteresowani konstruktywnym zaangażowaniem" - przekazał rzecznik Shell w oświadczeniu udostępnionym amerykańskiej telewizji.