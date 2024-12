Holandia rozpoczęła kontrole na granicach. Chce walczyć z nielegalną migracją

Holandia rozpoczęła nowy etap przeciwdziałania nielegalnej migracji . Na granicach z Belgią i Niemcami rozpoczęła sześciomiesięczne kontrole graniczne . Jak zapowiedziano na razie mają być one "wyrywkowe".

Siły zbrojne Holandii wysłane na granicy. Kraj przeciwdziała nielegalnej migracji

Jednak to niejedyne działania, "Brusseles Times" podał, że Królewska Żandarmeria Wojskowa przeprowadzi kontrole dróg i linii kolejowych na obu granicach. Działania sił zbrojnych rozpoczęły się w poniedziałek.

Według rządu Holandii są to "zdecydowane kroki", mające na celu przeciwdziałanie handlu ludźmi i nielegalnej migracji. Takie stanowisko wyraziła także minister ds. imigracji i azylu Holandii Marjolein Faber, która uznała, że podjęte działania nie są "symboliczne" i na pewno przyniosą rezultaty. Była to odpowiedź na krytyczne głosy, które uważają, że do kontroli przydzielono za mało personelu.