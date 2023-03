Rzecznik lokalnej policji wyjaśnił w rozmowie z 1Limburg.nl, że dzieci znalazły małą torebkę z pozostałościami białego proszku.

Dochodzenie wykazało, że w środku znajdowały się resztki kokainy.

Holandia. Dzieci znalazły narkotyki w krzakach obok szkoły

Dzieci bawiły się na zewnątrz, kiedy niespodziewanie natrafiły na torebkę z narkotykiem.

"Ich zachowanie pasuje do wieku, w którym dzieci chcą odkrywać to, co znalazły. Nauczyciel obserwował sytuację i natychmiast wezwał policję" - przekazał Rob Thuijls z fundacji edukacyjnej Kerobei, która obejmuje szkołę podstawową.

Reklama

Nauczycielka zauważyła, co się stało i natychmiast wezwała policję oraz pomoc medyczną. Dzieci trafiły do szpitala na obserwację. Jeszcze tego samego dnia zostały wypuszczone do domów.

Szkoła poinformowała rodziców o incydencie. "Myślę, że nigdy nie da się tego całkowicie uniknąć. Sprawdzamy nasz teren, ale nie obszar poza nim" - powiedział Thuijls.