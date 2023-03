Śmierć Michelle Kerry Edoo nastąpiła trzy dni po tym, jak ona i cztery inne pracownice centrum handlowego w Hackensack zostały znalezione w środę, 15 marca na niższym poziomie parkingu - poinformował "The New York Post". Pozostałe kobiety, których tożsamość nie została ujawniona, przeżyły.

Według śledczych, przyjaciółki myślały, że zażywają kokainę i nie były świadome, że zawiera ona niebezpieczną ilość opioidowego fentanylu.

Pierwszej pomocy kobietom udzielili świadkowie. Cztery z nich - w wieku od 29 do 41 lat - zostały następnie przetransportowane do szpitala. Jedna została na miejscu i odmówiła leczenia.

Jak podał "The New York Post", Edoo pracowała na pełny etat w Cheesecake Factory i właśnie zapisała się do szkoły pielęgniarskiej.

Aresztowano dwóch podejrzanych

Policjanci w piątek aresztowali dwóch mężczyzn z Paterson.

Jak poinformowano, 48-letni Garfield Jones jest oskarżony o posiadanie substancji niebezpiecznej z zamiarem jej dystrybucji, a 52-letniemu Robertowi McCrae'owi zarzuca się posiadanie heroiny i akcesoriów związanych z narkotykami z zamiarem ich dystrybucji.

- Jesteśmy tutaj, aby bić na alarm - powiedział prokurator hrabstwa Bergen Mark Musella. - Śmierć jest spowodowana fentanylem, który wlewa się do naszych społeczności, zabijając naszych przyjaciół i członków naszych rodzin - podkreślił.

Władze zapowiedziały, że wciąż prowadzone będzie śledztwo, które ustali osoby odpowiedzialne w związku z przedawkowaniem fentanylu.