Organom ścigania USA przekazano Ovidio Guzmana , syn uwięzionego barona narkotykowego Joaquina "El Chapo" Guzmana . Jest on oskarżany o handel fentanylem , opioidem silnie uzależniającym i wywołującym wiele zgonów - przekazał Reuters.

Tylko w 2022 r. z powodu przedawkowania narkotyków w USA zmarło ponad 107 tysięcy osób. Do znacznej części z tych zgonów przyczyniło się przedawkowanie fentanylu .

Meksyk. Syn barona narkotykowego "El Chapo" trafił do USA

"Ovidio Guzman, syn uwięzionego meksykańskiego barona narkotykowego 'El Chapo' Guzmana, został w piątek poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych w celu udzielenia odpowiedzi na podejrzenia dotyczące przemytu fentanylu" - napisano w oświadczeniu.

Prokurator generalny USA Merrick Garland powiedział, że ekstradycja Guzmana Jr. to "ostatni krok w amerykańskich wysiłkach mających na celu zniszczenie każdego aspektu narkotykowych operacji kartelu Sinaloa , które od dawna są powiązane z rodziną Guzmanów".

"El Chapo" został w 2017 r. poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. W 2021 r. Departament Stanu USA ogłosił nagrodę w wysokości 5 mln dolarów za informacje prowadzące do aresztowania lub skazania jego syna Ovidio.

"El Chapo" skazany na dożywocie

Meksykański przestępca narkotykowy miał w ciągu 25 lat przemycić do USA co najmniej 1,2 tys. ton kokainy. Podczas procesu prokuratura wskazywała, że "El Chapo" zlecił bądź sam się dopuścił zabójstwa co najmniej 26 osób.