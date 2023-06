Chaos na francuskich ulicach. Protestujący zaatakowali polski autokar

Nie ustają zamieszki we Francji po śmierci 17-letniego Nahela. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z ataku protestujących na polski autokar. "Podczas transferu do hotelu autokar został zaatakowany przez niezidentyfikowaną grupę wandali" - wskazał przedstawiciel firmy. Turyści mieli zostać ranni odłamkami szkła oraz kostki brukowej. Głos w sprawie zamieszek zabrał prezydent Emmanuel Macron, który zaapelował do rodziców o "trzymanie dzieci i młodzieży w domu". - Platformy społecznościowe nawołują do przemocy - zaznaczył Macron. MSW podjęło decyzję o wysłaniu na ulice wozów opancerzonych do tłumienia zamieszek.

Zdjęcie Zamieszki w Bordeaux. Spalone samochody na ulicach miasta / Philippe Lopez / AFP