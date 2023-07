Francja: Kościół protestancki zaatakowany. Sprawcy nawiązali do Mahometa

We Francji trwają zamieszki i demonstracje, będące odpowiedzią na śmierć 17-letniego Nahela, zastrzelonego przez funkcjonariusza policji.

W piątek wieczorem - w tym drugim co do wielkości francuskim mieści - demonstranci starli się z policją, w związku z czym w nocy do miasta miały dotrzeć dodatkowe oddziały żandarmerii. Ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało także o wysłaniu samolotu obserwacyjnego sił specjalnych RAID.

"Sceny grabieży i przemocy są niedopuszczalne. Potępiam te akty wandalizmu z całą stanowczością i proszę państwo o natychmiastowe wysłanie dodatkowych sił porządkowych" - napisał na Twitterze mer miasta.