Strajk klimatyczny z rozpaczy?

Klimatolodzy udostępnili internetowy formularz zwolnienia ze szkolnych zajęć na specjalnej stronie internetowej climatedoctorscertificate.com.au . Wystarczy wpisać tam swoje imię i nazwisko, by uzyskać usprawiedliwienie nieobecności na piątkowych zajęciach .

Autorzy pisma rekomendują, by posługujący się nim uczeń wziął dzień wolnego, by zaprotestować przeciwko " chorobie planety ".

Wojna klimatyczna

W rozmowie z brytyjskim "Guardianem" prof. David Karoly powiedział, że kiedy sam uczęszczał do szkoły w latach 70. ubiegłego wieku, uczestniczył w protestach przeciwko toczącej się wówczas wojnie w Wietnamie. Obecne zmagania z klimatem postrzega jako "podobną bitwę": "To walka przeciwko grupom interesu, które chcą promować trwające cały czas zużycie paliw kopalnych i uwalnianie gazów cieplarnianych, co wspiera rząd Australii" - powiedział.