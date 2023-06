Etiopia, jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek Afryki, złożyła wniosek o przystąpienie do bloku krajów BRICS - poinformowało w czwartek tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Termin BRIC został ukuty przez ekonomistę "Goldman Sachs", Jima O'Neilla w 2001 roku, aby opisać rozwój Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Państwa BRIC odbyły swój pierwszy szczyt w 2009 roku w Rosji. Republika Południowej Afryki dołączyła do sojuszu rok później, po czym dodano do skrótowca literę "S".

- Mamy nadzieję, że BRICS przychylnie rozpatrzy naszą prośbę - powiedział rzecznik etiopskiego MSZ Meles Alem Tikea.

Reklama

Przypomniał, że do tej pory Etiopia była "zarówno stroną, jak i założycielem wielu organizacji międzynarodowych", dlatego Addis Abeba będzie "kontynuować współpracę z instytucjami międzynarodowymi w celu ochrony interesów kraju".

Etiopia: Druga co do wielkości populacji w Afryce

Jak podkreśla jednak Biełsat, według raportu Instytutu Ekonomii i Pokoju (IEP) najkrwawszy konflikt na świecie w 2022 roku miał miejsce właśnie w Etiopii - według ekspertów w ciągu roku zginęło tam ponad 100 tys. osób, podczas gdy w Ukrainie - 82 tys. Do listopada 2022 r. przez dwa lata trwał tam bowiem konflikt pomiędzy siłami rządowymi a władzami regionu Tigraj.

Etiopia ma drugą co do wielkości populację w Afryce, ale jej gospodarka zajmuje dopiero 59. miejsce na świecie według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, co wynosi mniej niż połowa potencjału gospodarki najbiedniejszego członka BRICS, Republiki Południowej Afryki - zauważa agencja Reutera.

BRICS: Sojusz alternatywny wobec Zachodu

W zeszłym roku Argentyna, 23. największa gospodarka świata, poinformowała, że otrzymała formalne wsparcie Chin, aby dołączyć do BRICS, która jest postrzegana jako potężna alternatywa dla rynków wschodzących.



Kraje BRICS stanowią ponad 40 proc. populacji globu i około 26 proc. światowego PKB. Deklarowanym celem organizacji jest promowanie współpracy gospodarczej i politycznej między jej członkami oraz promowanie równości, sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!