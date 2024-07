Jak opisuje "Fakt", 50-letni Marcin N. od 10 lat mieszkał i pracował w Irlandii . Lokalna społeczność, jak i żyjąca tam Polonia, wspominają go jako pomocnego, lubianego mężczyznę.

Marcin N. mieszkał w Castlepollard, mieście położonym 100 km na północny zachód od Dublina. Zatrudnił się w fabryce palet. Do pracy dojeżdżał samochodem, mając do pokonania ok. 10 km. Gdy na początku lipca nie zjawił się na porannej zmianie, przyjaciele wiedzieli, że musiało stać się coś złego.