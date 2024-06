20-letni Phillipos Tsanis, którego matka jest Polką, a ojciec Grekiem, zmarł w wyniku dotkliwego pobicia przez grupę mężczyzn. Do ataku doszło, gdy wracał z przyjęcia na zakończenie szkoły swojej siostry w Bad Oeynhausen na zachodzie Niemiec. W związku ze sprawą zatrzymano 18-letniego Syryjczyka. - Nasz system osiągnął swoje granice. To, czego obecnie oczekuje się od gmin w Niemczech, jest już nie do przyjęcia - mówił burmistrz miasta.