Francuzi odpowiedzieli na apel. Prawie 160 tys. demonstrantów na ulicach

157 tys. osób wzięło udział w demonstracjach z okazji 1 maja we Francji - podało w czwartek MSW. Związki zawodowe podały liczbę niemal dwukrotnie wyższą - 300 tys. uczestników, w tym 100 tys. w samym Paryżu. Doszło do przepychanek i zatrzymań, w stolicy 19 osób trafiło do aresztu. W Paryżu demonstranci nieśli w pochodzie flagi palestyńskie i plakaty z hasłami sprzeciwu wobec skrajnej prawicy. Związki zawodowe proponowały także, by wyrazić na demonstracjach protest przeciwko "trumpizacji świata".