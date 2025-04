Prezydent zapowiada Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Poznaliśmy temat

- W niedługim czasie zwołam Radę Bezpieczeństwa Narodowego, by przedyskutować kwestie naszego bezpieczeństwa energetycznego - przekazał we wtorek Andrzej Duda. Słowa prezydenta padły w kontekście wielkiej awarii prądu, do której doszło dzień wcześniej na Półwyspie Iberyjskim. Objęła ona Portugalię, Hiszpanię oraz część Francji.