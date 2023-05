Francja: Strażacy zabrali kobietę do szpitala. Musieli wyburzyć ściany

Ważącą 391 kg kobietę z mieszkania ewakuowało 40 strażaków i 10 żandarmów. Do akcji we francuskiej miejscowości Stenay przygotowywali się przez kilka miesięcy. Ratownicy musieli wyburzyć ściany, by 62-letnia Amerykanka trafiła do szpitala. - Tak trudnej operacji jeszcze nie było - skomentował przedstawiciel regionalnych władz.

Zdjęcie W akcji wzięły udział niemal wszystkie służby z miasteczka. Zdj. ilustracyjne / Philippe Lopez / AFP