Francja pobiła niechlubny rekord. "Sytuacja jeszcze się pogorszy"

We Francji padł kolejny niechlubny rekord. Władze zmagają się z poważnym problemem przeludnienia w więzieniach, a statystyki wskazują, że sytuacja jedynie się pogarsza. Z najnowszych danych wynika, że obecnie we francuskich więzieniach przebywa ponad 74,5 tysiąca osadzonych. To o 2,5 tysiąca więcej niż przed rokiem.