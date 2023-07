Kontrowersyjny ruch Emmanuela Macrona. Tak chce uciąć zamieszki

Niepokoje we Francji po śmierci 17-letniego Nahela wciąż trwają. By ukrócić zamieszki, prezydent Emmanuel Macron proponuje częściową blokadę mediów społecznościowych. Ruch, budzący spore kontrowersje, ma być poparty analizą, z której wynika, że uczestnicy protestów we Francji kontaktują się ze sobą za pomocą właśnie tych platform.

Zdjęcie Emmanuel Macron / LUDOVIC MARIN / AFP