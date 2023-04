W obronie swojej koleżanki z rządu stanął również minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin. Polityk w wywiadzie dla telewizji CNews nazwał ją "kobietą z charakterem".

- Marlene Schiappa to odważna polityk, która ma swój charakter i styl. Nie jest to mój styl, ale go szanuję - ocenił minister.