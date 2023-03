"Le Figaro" powołuje się w swojej publikacji na Państwowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych (Insee) oraz Państwowy Instytut Badań Demograficznych (Ined).

Według badań na temat religijności liczba muzułmanek noszących hidżaby stale we Francji rośnie: w ciągu 10 lat nastąpił wzrost o 55 proc. Wśród muzułmanek w wieku od 18 do 49 lat proporcja kobiet noszących hidżaby wzrosła w tym czasie z 18 proc. do 28 proc. Praktyka ta najbardziej obecna jest wśród kobiet pochodzących z Afryki Subsaharyjskiej, u których wzrosła ponad dwukrotnie (z 12 proc. do 28 proc.), a także wśród kobiet w wieku 25-34 lat, pochodzących z rodzin imigrantów.

Według analiz Insee i Ined muzułmanie stanowią 10 proc. mieszkańców Francji w wieku 18-59 lat, zatem ok. 6,77 milionów osób. Liczby te utwierdzają pozycję islamu jako drugiej najczęściej wyznawanej religii we Francji.

Analitycy podkreślają jednocześnie sekularyzację Francji w ciągu ostatnich 10 lat. Liczba osób w wieku 19-59 lat deklarujących brak wyznania wynosi 51 proc. i stale rośnie. Liczba ta jest jednak wyższa wśród rdzennych Francuzów. Wśród imigrantów i osób pochodzących z rodzin emigrantów tylko jedna czwarta deklaruje brak wyznania.

Badania na temat religijności. "Kluczową rolę odgrywa rodzina"

Miejsce religii w tożsamości osoby zależne jest od wyznania. Znacznie częściej zajmuje ona najważniejsze miejsce w tożsamości żydów (54 proc.) i muzułmanów (30 proc.) niż katolików (6 proc.).

Kluczową rolę w przekazywaniu wiary odgrywa rodzina; według badań 91 proc. rodzin muzułmańskich kładzie nacisk na przekazanie religii ich dzieciom. Wśród rodzin żydowskich przekazanie wiary jest istotne dla 84 proc. rodzin, a wśród rodzin katolickich - dla 67 proc.

Według badań 6 proc. Francuzów chodzi "regularnie" do kościoła. Liczba ta wyższa jest wśród katolików mieszkających we Francji, ale pochodzących z terytoriów zamorskich - 24 proc. Wśród mieszkających we Francji katolików pochodzących z Portugalii, Hiszpanii i Włoch w mszy uczestniczy 15 proc. Do kościoła regularnie chodzi 55 proc. katolików pochodzących z Afryki Środkowej.

Jedynie 20 proc. muzułmanów we Francji (wśród kobiet 10 proc.) chodzi regularnie do meczetu. 75 proc. muzułmanów zachowuje jednak post podczas Ramadanu.