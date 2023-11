"Polska stała się pod względem wydatków na obronę liderem wśród krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego " - pisze w sobotę warszawski korespondent " Frankfurter Allgemeine Zeitung " (FAZ) Gerhard Gnauck zaznaczając, że Polska wyda w roku bieżącym oraz przyszłym po ok. 4 proc. PKB. W latach 2023-2026 zaplanowano zakupy broni na sumę 37 mld euro.

Obawy przed Rosją

Wątpliwe jest, czy wszystkie dostawy broni są rzeczywiście konieczne - uważa dziennikarz "FAZ". "Czy nastawiony tak bardzo na suwerenność PiS dlatego kupowało tak szybko i tak dużo, ponieważ nie ma zaufania do NATO i do niemieckiego sąsiada?" - zastanawia się autor.

Generał Mirosław Różański powiedział w rozmowie z "FAZ", że "zdolność do analizy polityków PiS była ograniczona. Chodziło im raczej o to, aby pokazać w kraju zdolność do działania".