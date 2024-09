Fala kulminacyjna przeszła przez Budapeszt. "To jeszcze nie koniec"

W niedzielę rano Dunaj w węgierskiej stolicy stopniowo i nieustannie opada. Mimo to w mieście nadal obowiązują ograniczenia związane z zagrożeniem powodziowym. Zamknięte pozostają niektóre ulice i linie tramwajowe.

Fala kulminacyjna minęła Budapeszt. Burmistrz: To jeszcze nie koniec

- Trudność już za nami, ale to jeszcze nie koniec. Przed nami jeszcze mnóstwo zadań - przypomniał obecnym na miejscu dziennikarzom. Zwrócił też uwagę, że zrealizowane w ostatnich latach inwestycje przeciwpowodziowe spełniają swoje zdanie, jednak władze stolicy chcą kontynuować prace związane z ochroną przeciwpowodziową.

Powódź na Węgrzech. 1,9 mln worków z piaskiem na 760 kilometrach

Fala kulminacyjna na Dunaju przechodzi w niedzielę rano przez miejscowości na południe od Budapesztu. W Kisapostag mimo intensywnych prac część zabudowań mieszkalnych znalazła się pod wodą jeszcze w piątek wieczorem. Jednak lokalne władze są przekonane, że kiedy woda zacznie opadać, zalane tereny uda się posprzątać do końca przyszłego tygodnia.

"Turyści powodziowi". Służby apelują

Służby ratunkowe zwracają uwagę, że w obecnie największym problem dla nich są tzw. turyści powodziowi. Chodzi o osoby, które przybywają na zagrożone tereny, bo na własne oczy przekonać się o rozmiarze kataklizmu. Z jednej strony utrudniają one prowadzenie prac zabezpieczających, z drugiej zaś często stanowią zagrożenie dla siebie i ratowników.

Jako przykład podano wydarzenie, do jakiego doszło w piątek wieczorem w Tahitótfalu. Tam dwóch "turystów powodziowych" zdecydowało się na przejażdżkę łódką po spiętrzonym Dunaju. Kiedy łódź przewróciła się, jednemu z nich udało się dopłynąć do brzegu, drugi zaś utknął na przybrzeżnym drzewie, skąd musieli ewakuować go strażacy.