Starzejąca się Europa coraz bardziej zaczyna odbijać się na gospodarce państw. Z tego powodu zaczyna się masowe podwyższanie wieku emerytalnego. Na zwiększenie okresu do przepracowania zdecydowała się m.in. Portugalia.

Nowy wiek emerytalny w Portugali. Od kiedy i o ile podniosą?

O podniesieniu wieku emerytalnego w Portugalii zadecydowano już teraz, jednak zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2025 roku. O decyzji rządu w tej sprawie poinformowała publiczna telewizja RTP. Reklama

Od początku przyszłego roku czas, do którego będą musieli pracować Portugalczycy, wzrośnie do 66 lat i 7 miesięcy. W 2024 roku wiek emerytalny w tym kraju wynosi 66 lat i 4 miesiące, a więc w nadchodzącym czasie wzrośnie o trzy miesiące. Jest on ujednolicony i taki sam obowiązuje dla kobiet i mężczyzn.

Portugalia jest krajem, który przyjął strategię stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego. Z tego powodu może być on podnoszony co roku, ale zmiany te nie są drastyczne i gwałtowne. Takie działanie ma na celu zapewnienie stabilności systemu emerytalnego. Przez to w planach już jest podniesienie wieku emerytalnego w 2026 roku. W ostatnich latach pandemia spowolniła proces podnoszenia wieku emerytalnego w kraju, jednak nie na długo.

Wysokość wieku emerytalnego określana jest na podstawie wskaźnika długości życia. Narodowy Instytut Statystyczny (INE) co roku w listopadzie publikuje wstępną szacunkową długość życia. Ze względu na wzrost decydującego wskaźnika, wzrośnie też liczba lat do przepracowania. Reklama

Nie tylko Portugalia. Czechy także podnoszą wiek emerytalny

Portugalia nie jest jedynym krajem w Europie, który decyduje się na takie rozwiązanie. Czechy również przeprowadzają reformę związaną z podnoszeniem wieku emerytalnego. Zwiększanie lat do przepracowania będzie działać tak, jak w przypadku Portugalii. Wiek będzie podnoszony stopniowo, a celem takich zmian jest odciążenie przyszłych pokoleń.

Wprowadzane zmiany w Czechach wynikają z wyzwań demograficznych, jakie stoją przed tym państwem. Rząd obawia się zbliżających się lat trzydziestych XXI wieku, kiedy na emeryturę przejdzie setki tysięcy osób urodzonych w tzw. pokoleniu husakowskim. Takie masowe zmiany mogą doprowadzić do tego, że zabraknie pracowników na rynku pracy.

Rząd czeski proponuje, aby wiek emerytalny rósł o około miesiąc rocznie. W efekcie do połowy 2050 roku osiągnie on wartość 67 lat. W 2024 roku jest on równy 65 lat dla mężczyzn i maksymalnie 65 lat dla kobiet. Plan reformy opracowano już w 2023 roku, ale jego wdrożenie zaplanowano na lata 2024-2025.

Jaki wiek emerytalny i jakie zasady obowiązują w sąsiedniej Hiszpanii?

Hiszpania, sąsiad Portugalii, korzysta ze stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego już od 2013 roku. Od tamtej roku wzrasta on o dwa miesiące w skali roku. Finalnie ma to skutkować doprowadzeniem wieku emerytalnego do 67 r.ż. w 2027 roku. Reklama

W odpowiedzi na coraz starsze społeczeństwo i rosnące koszty emerytur hiszpański rząd zdecydował się na zachęcanie osób starszych do pozostania w pracy. Za opóźnienie przejścia na emeryturę wypłacane świadczenie ma być podwyższane.

Każde dodatkowe 12 nieprzerwanych miesięcy aktywności na rynku pracy będzie skutkować 5 proc. wzrostem świadczenia emerytalnego.