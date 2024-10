Czechy wprowadzają reformę, która polega na stopniowym podnoszeniu wieku emerytalnego wynoszącego obecnie 65 lat. Zgodnie z propozycją czeskiego rządu będzie on rósł o ok. miesiąca rocznie. Reforma zakłada, że do połowy 2050 roku wiek emerytalny będzie wynosić 67 lat. Celem wprowadzanych zmian jest odciążenie przyszłych pokoleń.