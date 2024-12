Gruzińska partia Koalicji na rzecz Zmiany zamieściła w środę na platformie X nagranie pokazujące, jak bezwładny Gwaramia jest znoszony przez schody za ręce i nogi przez kilku mężczyzn. Według Koalicji 48-letni Gwaramia, który jest prawnikiem, został " wrzucony do policyjnej furgonetki ".

Policja przeszukuje mieszkania opozycji

Wcześniej policja weszła do domu administratora platformy Daitowe , prowadzonej przez Ilii Glontiego, na której uczestnicy i organizatorzy akcji protestacyjnych dzielili się informacjami o wiecach.

Zatrzymano prawie 300 protestujących. Raniono prawie 150 funkcjonariuszy

Od 28 listopada w całej Gruzji dochodzi do antyrządowych wystąpień. Demonstrujący sprzeciwiają się polityce rządzącego ugrupowania Gruzińskie Marzenie, które tego dnia ogłosiło zawieszenie rozmów o wstąpieniu kraju do UE do 2028 r.