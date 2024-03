- Wybory 31 marca będą dla mnie ostatnimi - zapowiedział. Pod koniec miesiąca Turcy pójdą do urn, by wybrać władze lokalne. Nie oznacza to bynajmniej, że władza Erdogana zakończy się wkrótce po tym. Jego obecna, trzecia kadencja potrwa bowiem do maja 2028 roku.