W niedzielę portal dziennika "Sudan Tribune" przekazał, iż Sudan Południowy ogłosił, że od poniedziałku zamknięte będą wszystkie szkoły, a rodzicom zalecił, by powstrzymały dzieci przed zabawami na zewnątrz. Obostrzenia te związane są z temperaturami sięgającymi 45 stopni Celsjusza.

Fala upałów w Sudanie Południowym. Ministerstwo ostrzega

Fale upałów stają się coraz bardziej powszechne w tym wschodnioafrykańskim kraju, choć temperatury rzadko przekraczają tam 40 C.

Bardziej perspektywicznie na kwestię zamknięcia szkół spojrzał Ter Manyang, dyrektor zajmującej się prawami człowieka w Sudanie Południowym organizacji Rights Group Center for Peace and Advocacy (CPA). Wyraził obawę, że może ono prowadzić do negatywnych skutków, takich jak wzrost liczby ciąż wśród nieletnich dziewcząt.