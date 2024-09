Eksplozja miała miejsce w poniedziałek po godzinie 6:00 w centrum Kolonii, na zachodzie Niemiec - poinformowały tamtejsze media. Jak przekazano, do wybuchu doszło w jednym z lokali w rejonie Hohenzollernring.

Według niemieckiego dziennika "Welt" w wyniku eksplozji główne wejście do budynku zostało " poważnie uszkodzone ".

Niemcy. Eksplozja w Kolonii. Policja wydała komunikat

Jednak lokalna policja poinformowała w serwisie X, by na czas trwania operacji mieszkańcy unikali obszaru Hohenzollernring w centrum miasta.

Niemcy. Wybuch przed lokalem. Służby wyjaśniają przyczynę

Koloński dziennik "Express" dotarł do nagrania z kamery monitorującej, na którym widać osobę w bluzie z kapturem, umieszczającą torbę przed wejściem do klubu. Krótko po tym nastąpiła eksplozja. Na nagraniu nie widać by ktoś pomagał tej osobie.