Niemcy. Rośnie liczba zakażeń gorączką Zachodniego Nilu

Według RKI nieco mniej niż 20 proc. ma łagodne, mało charakterystyczne objawy, takie jak gorączka lub wysypka, które często pozostają niezauważone. Cięższy, a nawet śmiertelny przebieg gorączki Zachodniego Nilu zwykle dotyka osoby starsze, ze schorzeniami współistniejącymi. Zaledwie jeden proc. infekcji prowadzi do do zajęcia układu nerwowego. W postaci inwazyjnej, kiedy dochodzi do zajęcia układu nerwowego, u chorego występuje gorączka oraz co najmniej jeden z takich objawów jak: