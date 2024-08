"Po wizycie Burnsa Dodik stał się zupełnie nowym człowiekiem " - napisał w komentarzu do wpisu polityka portal Klix. Prezydent Republiki Serbskiej wielokrotnie podważał integralność i sens istnienia kraju, który reprezentuje. Na początku lutego 2023 roku przyznał w rozmowie z rosyjską telewizją Russia Today, że "chce, aby Republika Serbska stała się niepodległym krajem".

" Republika Serbska ma prawo do politycznej walki o swój status , zgodnie z literą porozumienia z Dayton (kończącego wojnę lat 90. - red.). Bośnia i Hercegowina jest związkiem dwóch równych podmiotów i trzech narodów, dlatego zachęcające jest stanowisko dyrektora Burnsa, że odpowiedzialność za funkcjonowanie kraju spoczywa na wszystkich społecznościach etnicznych" - napisał w środę Dodik.

Republika Serbska. Milorad Dodik o wizycie szefa CIA: Z radością przyjmuję współpracę

Burns przybył we wtorek z niezapowiedzianą wizytą do Sarajewa, by omówić m.in. groźbę secesji Republiki Serbskiej - większościowo serbskiej części autonomicznej Bośni i Hercegowiny.