Katalonia obchodzi 11 września święto narodowe. Dla partii proniepodległościowych jest to okazja, by zademonstrować siłę i przypomnieć władzom w Madrycie o swoich żądaniach. W tym roku święto wypada w szczególnym momencie, gdy ważą się losy przyszłego rządu, a decydujący głos należy do separatystów. Klucze do władzy trzyma oskarżony o bunt były premier Katalonii, Carles Puigdemont.