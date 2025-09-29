W skrócie Dwie osoby, w tym dziecko, zginęły w wyniku nocnego ataku dronów w obwodzie moskiewskim.

Rosyjska obrona powietrzna twierdzi, że zestrzeliła 84 drony podczas tego ataku.

W wyniku ataku uszkodzone zostały również domy, a poszkodowani mają otrzymać pomoc i wsparcie.

"Niestety, w Woskriesiensku wydarzyła się tragedia: dwie osoby zginęły w pożarze w prywatnym domu - 76-letnia kobieta i jej sześcioletni wnuk" - napisał gubernator obwodu moskiewiskiego Andriej Worobjow.

Urzędnik złożył kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar i podkreślił, że rodzina otrzyma wszelką niezbędną pomoc.

Gubernator stwierdził, że w mieście zostały uszkodzone elewacje "kilku budynków", na miejscu pracują służby ratownicze.

Atak dronów na Rosję. "84 bezzałogowce zestrzelone"

Gubernator obwodu moskwiewskiego dodał, że w nocy rosyjskie siły obrony powietrznej zestrzeliły cztery bezzałogowe statki powietrzne na terytorium Woskriesienska i Kołomny.

Natomiast agencja Reutera przekazała, powołując się na dane resortu obrony Rosji, że rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła w nocy z niedzieli na poniedziałek 84 bezzałogowe statki powietrzne.

Worobjow oświadczył ponadto, że w kilku domach w Woskriesiensku odnotowano uszkodzenia szyb i elewacji. Gubernator powiedział, że nie ma innych ofiar, a na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe.

Urzędnik zaznaczył, że wszyscy potrzebujący tymczasowego zakwaterowania otrzymają pomoc i wsparcie.

Ukraińcy nie skomentowali dotąd tych doniesień.

Z kolei w masowym ataku Rosji na Ukrainę w nocy z soboty na niedzielę zginęły cztery osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Źródła: Reuters, TASS

