W skrócie Jesienią odbędzie się kolejna runda rosyjsko-amerykańskich konsultacji dotyczących stosunków dwustronnych.

Poprzednie spotkania miały miejsce w Rijadzie i Stambule, a rozmowy skupiały się na dyplomacji i kwestiach energetycznych.

USA domagają się od Rosji kroków w celu zakończenia wojny z Ukrainą, grożąc kolejnymi sankcjami.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow ogłosił porozumienie z USA w sprawie kolejnej rundy konsultacji.

- Na jesień zaplanowano nową rundę rosyjsko-amerykańskich konsultacji w sprawie wyeliminowania "drażniących elementów" w stosunkach dwustronnych - ogłosił Ławrow, którego cytuje agencja Interfax Russia. Ławrow nie wskazał jednak szczegółów.

- Odbyły się już dwie tury negocjacji. Marco Rubio i ja uzgodniliśmy, że trzecia odbędzie się tej jesieni - powiedział Ławrow podczas konferencji prasowej w siedzibie ONZ.

Negocjacje USA - Rosja. Seria spotkań dyplomatów

Pierwsze spotkanie przedstawicieli Białego Domu z Rosjanami miało miejsce 18 lutego w Rijadzie. Rozmowy dotyczyły wówczas m.in. planowanych negocjacji pokojowych, jak również kwestii energetyki.

Kolejne konsultacje miały miejsce w Stambule - 27 lutego i 10 kwietnia.

Wtedy rosyjscy i amerykańscy dyplomaci spotkali się, by omówić kwestię m.in. funkcjonowania ambasad obu krajów.

Wcześniej sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow zapowiadał, że negocjacje dotyczyć będą m.in. kwestii "normalizacji stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami".

Żadna ze stron nie wydała jednak oficjalnego komunikatu po sześciogodzinnych rozmowach.

Spotkanie Marco Rubio z Siergiejem Ławrowem. Rozmawiali o pokoju

Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

"Rubio powtórzył wezwanie prezydenta Donalda Trumpa, by zaprzestać zabijania i by Moskwa podjęła znaczące kroki w kierunku trwałego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej" - poinformował Departament Stanu USA.

Rubio we wtorek ostrzegł Rosję podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, że cierpliwość Trumpa nie jest nieograniczona i jest on gotowy nałożyć sankcje oraz sprzedać Ukrainie większą ilość broni.

W sierpniu doszło także do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce.

