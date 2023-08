Premier Słowenii wystosował apel do sąsiednich państw o pomoc. Wskazał, że do walki ze skutkami klęski żywiołowej przydatne będzie wojsko. Przede wszystkim chodzi o śmigłowce, które pozwolą ratownikom dotrzeć do osób odciętych od świata. Przez osuwiska służby nie mogą dostać się do wielu punktów kraju. Pomoc humanitarną wysłał już Polski Czerwony Krzyż.