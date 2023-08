Słowenia: Ulewne deszcze i powódź. Trzy ofiary śmiertelne

Słowenia poprosiła Austrię o pomoc

Wydawane są kolejne wezwania do ewakuacji, ale operacje ratunkowe są utrudniane przez złe warunki pogodowe. Wskutek odcięcia dróg przez wody powodziowe, część personelu szpitali w Słowenii nie może dotrzeć do pracy.

Słowenia zwróciła się do Austrii o przyjmowanie rannych w szpitalu w przygranicznym Klagenfurt. Minister spraw zagranicznych Tanja Fajon rozmawiała w piątek ze swoim austriackim odpowiednikiem Alexandrem Schallenbergiem, by omówić opróżnienie przez Austrię zbiorników wodnych na rzece Drawie, która płynie z Austrii do Słowenii. Fajon obawia się, że może dojść do przelania się jezior, co doprowadziłoby do kolejnych szkód w jej kraju.