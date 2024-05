Wulkan w pobliżu góry Hagafell na półwyspie Reykjanes w południowo-zachodniej Islandii wybuchł w środę . To piąta erupcja od grudnia. Doszło do niej w wyniku intensywnej aktywności sejsmicznej w kraterze Sundhnuks i nagromadzenia się magmy w jego podziemnym zbiorniku.

Wybuch wulkanu na Islandii. Lawa zbliża się do miasta

Ogromne strumienie lawy dotarły już do bariery chroniącej rybackie miasteczko Grindavik i odcięły dwie z trzech prowadzących do niego dróg. Mury wzniesiono, by uratować miasto i kluczową infrastrukturę przed zniszczeniem.