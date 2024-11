Błyskawiczne powodzie nawiedziły wschodnie tereny włoskiej wyspy w środę, w wyniku intensywnych, trwających od wtorku ulew. Najwięcej deszczu spadło w mieście Giarre - od północy do godz. 12:00 zanotowano tam 500 litrów wody na metr kwadratowy. W wielu miejscach doszło do podtopień, woda wdzierała się na ulice i do domów.