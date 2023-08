Dotknął podejrzanego woreczka. Po chwili zaczął się dramat

Sprawdzał samochód. Policjant miał kontakt z fentanylem

Na nagraniu z kamery przymocowanej do munduru policjanta widać, że mężczyzna otwiera woreczek i przekłada próbkę substancji do osobnego pojemnika, aby zabrać ją do badań. Mija kilka sekund odkąd odchodzi od zatrzymanego auta do radiowozu i informuje kolegę, że ma zawroty głowy.