Ameryka wstrzymuje oddech. Proces, jakiego nie było nigdy w historii

W tej historii jest zdrada, upokorzona żona, duże pieniądze, walka o władzę. Bez względu na to, jak zakończą się te wydarzenia, to przejdą one do historii, bo jeszcze nigdy były amerykański prezydent nie zasiadał na ławie oskarżonych w procesie karnym. W tym, który właśnie rozpoczyna się w Nowym Jorku, Donald Trump ma 34 zarzuty.