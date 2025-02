"Tykająca bomba" ma zniknąć z polskiego portu. Wiceminister potwierdza

Należąca do rosyjskiego armatora Khatanga została zatrzymana w porcie w Gdyni w październiku 2017 roku gdy nie przeszła rutynowej kontroli . Jak podano w dokumentach, jednostka miała zostać wyremontowana, ale w 2020 roku firma Murmansk Shipping Company ogłosił upadłość i przestał interesować się losem statku.

Gdynia: Przełom ws. rosyjskiego statku. Khatanga ma zniknąć z portu

- Pierwszy argument był taki, że statek zagraża bezpieczeństwu portu , nie ma na nim załogi, jest niezdolny do żeglugi i niekontrolowany, a jedyne na czym stoi, to cumy na kei, które już się zrywały - podkreślał Marchewka.

Wiceminister zwracał także uwagę, że Khatanga stoi w porcie bez zgody administracji morskiej , a przepisy portowe zabraniają, by bez przyzwolenia dyrektora urzędu morskiego przetrzymywać w porcie jednostki wycofane z eksploatacji. - Urząd morski nie wydał zgody na umiejscowienie statku w porcie - zaznaczył wiceszef resortu infrastruktury.

Wiceszef MI wyjaśnił, że konieczne będzie znalezienie brokera, który zagwarantuje zabranie statku i odholowanie go do miejsca, gdzie zostanie zutylizowany. - To jest wielka konstrukcja, która waży 15 tysięcy ton, wielkością przypomina blok mieszkalny - zaznaczył wiceminister.