Amerykański serwis, powołując się na źródła zbliżone do Białego Domu twierdzi, że do rozmowy w ścisłym gronie doradców z prezydentem USA doszło stosunkowo niedawno, ale już po powrocie demokraty z Bliskiego Wschodu. Po niej Joe Biden miał zadzwonić do Benjamina Netanjahu i zasugerował, że powinien rozważyć, jakich rad udzielić swojemu następcy w fotelu premiera Izraela.