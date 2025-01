"Prawo zakazujące TikToka zostało uchwalone w USA. Niestety oznacza to, że na razie nie możesz korzystać z TikToka. Mamy szczęście, że prezydent Trump wskazał, że będzie współpracował z nami nad rozwiązaniem , aby przywrócić TikTok po objęciu urzędu. Bądź na bieżąco" - przekazała chińska firma ByteDance osobm próbującym zalogować się do aplikacji.

Jak donosi Reuters inne aplikacje należące do ByteDance, w tym aplikacja do edycji wideo Capcut i aplikacja społecznościowa Lemon8, również były niedostępne w amerykańskich sklepach z aplikacjami pod koniec soboty.

Zakaz TikToka w USA. Donlad Trump zapowiada "90-dniową ulgę"

Prezydent elekt Donald Trump zapowiedział wcześniej, że "najprawdopodobniej" da TikTokowi 90-dniową ulgę od zakazu po objęciu urzędu w poniedziałek. To do tej obietnicy nawiązali dostawcy aplikacji w powiadomieniu opublikowanym dla użytkowników w USA.

- Przedłużenie o 90 dni (funkcjonowania TikToka w USA - red.) jest czymś, co najprawdopodobniej zostanie zrobione, ponieważ jest to właściwe - powiedział Trump w wywiadzie dla NBC. - Jeśli zdecyduję się to zrobić, prawdopodobnie ogłoszę to w poniedziałek - dodał.