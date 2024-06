Skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe wygrywa z poparciem 36 proc. co daje od 220 do 260 mandatów. Nowy Front Ludowy ma uzyskać 28 proc. głosów i od 180 do 210 mandatów, a obóz prezydenta Emmanuela Macrona - 21 proc. i 75-110 mandatów.

Wybory parlamentarne we Francji. Media przewidują rekordową frekwencję

Francja. Emmanuel Macron krytykuje rywali. "Ryzykują wojną domową"

We wtorek prezydent Francji był gościem podcastu "Generation Do It Yourself", gdzie mówił na temat niedzielnych wyborów parlamentarnych we Francji.