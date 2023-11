O losach Aribusa A320 lecącego z Soczi do Omska przypomniał w mediach społecznościowych Igor Suszko. Amerykanin, urodzony W Ukrainie, komentujący wydarzenia związane z wojną z Rosją opublikował zdjęcia samolotu, który kilkadziesiąt dni wcześniej awaryjnie lądował na jednym z pól.

" Rosja to kraj trzeciego świata . Dwa miesiące po wylądowaniu na polu na Syberii samolot pasażerski, który uległ awarii, wciąż tam jest. Wokół niego jednak zbudowano ogrodzenie " - napisał.

Awaryjne lądowanie na Syberii. Samolot wciąż stoi na polu

Do awaryjnego lądowania Airbusa A320 lecącego do Omska doszło ze względu na awarię układu hydraulicznego. Piloci początkowo starali się doprowadzić maszynę na lotnisko zastępcze, jednak gdy okazało się to niemożliwe, zdecydowali o lądowaniu na jednym z pól. Samolot został posadzony na ziemię około 180 kilometrów od Nowosybirska.