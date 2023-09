Dwa włoskie myśliwce F-35 miały zostać wysłane do przechwycenia niezidentyfikowanych, najprawdopodobniej rosyjskich samolotów. Jak poinformowała agencja Ansa do zdarzenia doszło 21 września. Włoskie siły powietrzne w ramach prowadzonej przez NATO operacji zabezpieczają wschodnią flankę sojuszu, a wykorzystane do akcji myśliwce przybyły do Malborka we wrześniu.