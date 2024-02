Wczesnym rankiem we wtorek w Bawarii doszło do wypadku. Kierowca - 51-letni Polak - został ranny. W efekcie można mówić już o "czarnej serii" naszych rodaków w Niemczech. W ostatnim czasie doszło bowiem do dwóch innych zdarzeń - o dużo poważniejszych skutkach.