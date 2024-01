Do zdarzenia doszło w Parysowie na ulicy Garwolińskiej. Z dachu naczepy ciężarowej scanii na jadące z naprzeciwka bmw spadła bryła lodu. Kierowca samochodu ciężarowego nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia.

Bryła spadła na samochód osobowy. 23-latek trafił do szpitala

Siła uderzenia była na tyle duża, że szyba pękła , a 23-letni kierowca samochodu osobowego trafił do szpitala z obrażeniami twarzoczaszki.

Nieodśnieżone samochody. Kary dla kierowców

Zgodnie z prawem, jeśli kierowca nieodśnieżonego samochodu spowoduje zagrożenie dla innych kierowców lub pasażerów może odpowiadać z jednego z paragrafów w Kodeksie wykroczeń, który przewiduje mandat lub skierowanie sprawy do sądu .

W przypadku poważnych obrażeń zdarzenia takie są kwalifikowane jako wypadek, a sprawca odpowiada z artykułu 177 Kodeksu karnego, za który grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Jeśli w wyniku wypadku dojdzie do śmierci grozi kara do ośmiu lat więzienia.