We wtorek na Instragramie Rahel Orban opublikowała wpis, w którym przyznała, że rozważa emigrację z Węgier.

Córka węgierskiego premiera podkreśliła, że jej marzeniem było wrócić do Stanów Zjednoczonych (15 lat temu zaliczyła letni semestr na Uniwersytecie Bostońskim - red.). Teraz nadarzyła się ku temu okazja - dostała się na jedną z amerykańskich uczelni.

"W ostatnich latach coraz bardziej klarowała mi się myśl, że mogę zacząć coś nowego, gdy moje najmłodsze dziecko pójdzie do szkoły. (...) Berci idzie do szkoły we wrześniu, a ja dostałam się na amerykański uniwersytet" - napisała Rahel Orban.