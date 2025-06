Ukraińcy chcą wyjechać z Polski. I to jest dla nas duży problem [OPINIA]

Większość Ukraińców deklaruje obecnie chęć wyjazdu z Polski, większość do Niemiec, ale także w inne rejony Europy. Gdyby to się potwierdziło na skalę masową, możemy oczekiwać spadku PKB, braku rąk do pracy (w Polsce faktycznie nie ma bezrobocia) oraz powrotu do sytuacji, w której czeka nas wielkie wymieranie.