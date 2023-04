- Chciałem podnieść morale naszych żołnierzy poprzez zaprojektowanie tej naszywki - podkreśla Hsu. Jak dodaje, aby sprostać zwiększonemu popytowi, musiał zamówić więcej materiałowych symboli. Co więcej, wśród klientów są zarówno wojskowi, jak i cywile.

Napięcie na linii Chiny-Tajwan. Naszywki z Kubusiem Puchatkiem i niedźwiedziem symbolem oporu

Naszywka dostępna w dwóch kolorach - czerwonym i niebieskim - przedstawia czarnego niedźwiedzia (będącego symbolem tajwańskiej tożsamości). W jednej łapie trzyma flagę Tajwanu, a drugą uderza Puchatka. Wszystko opatrzone jest hasłem "Scramble", co można tłumaczyć m.in. jako ubieganie się bądź rozchwytywanie.

Jak podkreśla CNN, jest to nawiązanie do tego, co "piloci z wyspy musieli robić ze zwiększoną częstotliwością w ciągu ostatnich trzech lat, kiedy Chiny zaczęły wysyłać więcej samolotów do strefy identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu".

Naszywki przyciągnęły również uwagę Przedstawicielstwa Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej, na profilu którego napisano: "Gdzie możemy dostać taką łatkę! Gwarantowane bycie bestsellerem!".