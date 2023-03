Krytycy władz w Pekinie szybko zaczęli używać memów z Puchatkiem do wyśmiewania Xi i krytykowania jego polityki. W ten sposób miś stał się symbolem chińskich dysydentów. W 2017 roku cenzorzy zakazali używania w sieci chińskiej wersji jego imienia i zaczęli kasować animowane gify pokazujące tę postać. Rok później zakazano dystrybucji na terenie Chin amerykańskiego filmu familijnego "Krzysiu, gdzie jesteś?" ("Christopher Robin"), bazującego na historii postaci z powieści Milne'a.

Chińczycy nie mogą także zobaczyć jednego z odcinków komediowego serialu "Miasteczko South Park", którego autorzy wyśmiewają fakt, że Państwo Środka uznało Kubusia Puchatka za niebezpieczny symbol.

W 2017 roku korespondent BBC w Pekinie Stephen McDonell wyjaśniał w komentarzu, że choć w demokratycznych krajach Zachodu porównanie z sympatyczną postacią z bajki byłoby dla polityków nieszkodliwe, a nawet mogłoby ocieplać ich wizerunek, to w Chinach jest to nie do pomyślenia. Xi "nie robi niemądrych rzeczy, nie posiada dziwacznych cech, nie popełnia błędów - i to z tego powodu stoi ponad społeczeństwem i nie może być kwestionowany" - napisał McDonell. Jak ocenił, władze autorytarnego państwa nie życzą sobie, by postać misia o małym rozumku stała się eufemistycznym określeniem chińskiego lidera.

"Jedno państwo, dwa systemy"

Hongkong i Makau, gdzie odwołano premierę najnowszej produkcji z Puchatkiem, to specjalne regiony administracyjne Chin. Na mocy zasady "Jedno państwo, dwa systemy" cieszą się ograniczonymi swobodami demokratycznymi. Makau było w przeszłości kolonią portugalską, Hongkong zaś - brytyjską.

W 1997 roku siedmiomilionowy dziś Hongkong został zwrócony Chinom. Na mocy podpisanego z Wielką Brytanią traktatu miasto miało zachować swój demokratyczny system rządów przez 50 lat. Jednak po dojściu do władzy jako przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping zaczął stopniowo ograniczać swobody obywatelskie Hongkończyków.

Doprowadziło to do masowych prodemokratycznych protestów w 2014 i 2019 roku. Wiele uczestniczących w nich osób używało wizerunku Kubusia Puchatka do pokazania swojego sprzeciwu wobec Komunistycznej Partii Chin oraz jej lidera. W 2020 roku władze skutecznie stłumiły antyrządowe wystąpienia, wprowadzając kontrowersyjną ustawę o bezpieczeństwie narodowym i aresztując wielu aktywistów.

Z Bangkoku dla Interii Tomasz Augustyniak